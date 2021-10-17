Лос-Анджелес, США, 17 октября, 2021, 23:29 — ИА Регнум. В рамках фанатского фестиваля DC Fandom показали первый тизер кинокомикса «Флэш». Ролик был опубликован 17 октября на YouTube-канале One Media.

Скриншот с YouTube Супергерой Флэш в фильме «Лига справедливости Зака Снайдера»

В первых же кадрах ролика зрители могут видеть сразу двух Барри Алленов, что подтверждает информацию о сценарии картины, по которому герой Эзры Миллера отправится в путешествие по мультивселенной. В трейлере также появилась Саша Калле в образе Супергёрл и «уши» костюма Бэтмена той версии, которую сыграет Майкл Китон.

Напомним, другую версию Бэтмена в фильме исполнит Бен Аффлек. Ранее СМИ сообщили, что в основу «Флэша» ляжет серия комиксов Flashpoint. Премьера картины состоится 3 ноября 2022 года.