Москва, 17 октября, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Судебные приставы России приступили к принудительному взысканию 26 млн рублей с компании Facebook. Соответствующие данные размещены в электронном банке исполнительных производств ФССП РФ.

Facebook

Приставы-исполнители открыли восемь исполнительных производств в отношении компании на основании решения мирового суда Таганского района Москвы — Facebook отказался удалить запрещенную информацию.

Напомним, с февраля 2021 года Роскомнадзор обращается в судебные инстанции в связи с призывами в некоторых социальных сетях к участию несовершеннолетних в запрещенных акциях.