Вашингтон, 17 октября, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Британская студия Rocksteady показала на фестивале DC Fandome 2021 длинный трейлер игры Suicide Squad: Kill the Justice League на основе комиксов DC. Об этом 17 октября сообщает журнал PC Gamer.

Скриншот с YouTube Игра Suicide Squad: Kill the Justice League

К сожалению, пока разработчики не продемонстрировали игровой процесс, ролик длительностью около трёх минут полностью состоит из множество катсцен (кинематографические сцены, выполненные на «движке» игры). Поклонники вселенной DC нашли в трейлере множество отсылок к видеоиграм серии Batman: Arkham.

Напомним, релиз Suicide Squad: Kill the Justice League состоится в 2022 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Это будет приключенческая экшн-игра с открытым миром, она станет частью Batman: Arkham и первой игрой серии, в которой Бэтмен не выступит в качестве главного героя. Издавать игру будет компания Warner Bros. Interactive Entertainment.