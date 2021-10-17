Киев, , 23:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в расследовании «Досье Пандоры» ничего нового не сказано. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

"Честно говоря, сюжет не очень. Я говорю вам как профессионал. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю», — приводит агентство слова президента.

Зеленский подчеркнул, что аналогичную информацию смотрел на канале бывшего президента Украины Петра Порошенко еще в 2019 году.

«Все это старая история. Радует, что ни одной новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня, как на президента Украины, ничего товарищ Петро так и не нашел», — добавил Зеленский.

Напомним, 3 октября консорциум журналистов опубликовал расследование в котором содержалась информация об офшорных счетах 35 мировых лидеров. Если верить материалам расследования, Зеленский и его соратники в 2012 году имели отношение к денежным переводам предпринимателя Игоря Коломойского на сумму $40 млн.