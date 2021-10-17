Киев, 17 октября 2021, 23:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в расследовании «Досье Пандоры» ничего нового не сказано. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Зеленский подчеркнул, что аналогичную информацию смотрел на канале бывшего президента Украины Петра Порошенко еще в 2019 году.
Напомним, 3 октября консорциум журналистов опубликовал расследование в котором содержалась информация об офшорных счетах 35 мировых лидеров. Если верить материалам расследования, Зеленский и его соратники в 2012 году имели отношение к денежным переводам предпринимателя Игоря Коломойского на сумму $40 млн.