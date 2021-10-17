Скопье, 17 октября, 2021, 23:05 — ИА Регнум. В Северной Македонии в 19:30 по местному времени (20:30 мск) завершилось голосование на всех избирательных пунктах. Время работы пунктов продлили на полчаса, чтобы дать возможность принять участие в местных выборах всем желающим.

Pudelek Скопье, Северная Македония, мост

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, предварительные результаты будут опубликованы около полуночи.

Глава ЦИК Северной Македонии Александр Даштевски сообщил, что результаты огласят прямо на избирательных участках, а также опубликуют на сайте ЦИК. Право на участие в выборах глав муниципалитетов и членов муниципальных советов было у 1 824 864 избирателей, были активно 3480 избирательных участков.

Напомним, в сентябре в Северной Македонии состоялась перепись населения.