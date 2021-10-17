Киев, 17 октября, 2021, 22:51 — ИА Регнум. Запасов голубого топлива для населения Украины достаточно. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Хочу всех (жителей страны) успокоить, — сказал глава государства. — Считаю, много важных предметных, а самое важное, своевременных действий сделало правительство, сделала власть».

По его словам, для украинских потребителей достаточно газа по «очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами».

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что власти страны будут вынуждены переплачивать финансовые средства за голубое топливо, так как ранее не закупили газ по более низкой цене.