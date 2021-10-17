Вашингтон, 17 октября, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Поклонников игры Minecraft взволновала новость о том, что в ней появятся грязь и лягушки. Об этом 17 октября сообщает портал Kotaku.

Minecraft

В рамках онлайн-мероприятия MinecraftLive студия Mojang объявила о планах выпустить обновление, которое добавит в Minecraft грязевые блоки, лягушек, лодки с сундуками и новые болота. Оно получит название Wild Update («Дикое обновление»).

Разработчики дали понять, что грязь в игре будет создать очень просто, для этого нужно будет лишь смешать почву с землёй. Геймеры также смогут сушить её, чтобы получать глину, а если они добавят в смесь песок и пшеницу, то получат глиняные кирпичи.

https://twitter.com/Minecraft/status/1449425769911005184

Напомним, до конца осени 2021 года Mojang планирует выпустить к Minecraft обновление Caves and Cliffs: Part 2 («Пещеры и скалы: Часть II»). Ранее ИА REGNUM сообщила, что студия выложила в сеть его новый снапшот (предварительную сборку новой версии игры).