Лос-Анджелес, США, 17 октября, 2021, 22:30 — ИА Регнум. В рамках фестиваля DC Fandome 2021 студия DC показала концепт-арт, дающий примерное представление о том, каким будет новый кинокомикс «Бэтгёрл». Изображение было опубликовано 16 октября 2021 года на портале Deadline.

Компания DC Comics Логотип издательства комиксов DC Comics

Певица и актриса Лесли Грейс, которая исполнит в картине роль Барбары Гордон, и режиссёры Адиль Эль Арби и Билал Фалла, выступая на фестивале, рассказали о том, что поклонники кинокомиксов могут ожидать от будущего фильма. Они не стали раскрывать подробности, но сообщили, что новая Бэтгёрл будет носить традиционный плащ с капюшоном, а не маску, и что у неё будут рыжие волосы.

Напомним, Лесли Грейс знакома зрителям по фильму-мюзиклу «На высоте» режиссёра Джона Чу. Производство картины «Бэтгёрл» пока не началось, премьера фильма состоится в 2022 году на сайте потокового сервиса HBO Max.