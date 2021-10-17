Вашингтон, 17 октября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. В результате стрельбы в университете Грэмблинга в американском штате Луизиана погиб один человек. Об этом сообщает телеканал CNN.

Скриншот страницы ntv.ru Стрельба в супермаркете США

Инцидент произошел ранним утром 17 октября. В университете проходила встреча выпускников, когда раздались выстрелы. Погибший не являлся студентом учебного заведения.

В результате произошедшего учебный занятия в понедельник, 18 октября, было принято решение отменить. Нападавший был задержан, в настоящее время сотрудники правопорядка выясняют обстоятельства произошедшего.