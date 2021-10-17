Во время стрельбы в университете Грэмблинга в США погиб один человек
Вашингтон, 17 октября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. В результате стрельбы в университете Грэмблинга в американском штате Луизиана погиб один человек. Об этом сообщает телеканал CNN.
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Инцидент произошел ранним утром 17 октября. В университете проходила встреча выпускников, когда раздались выстрелы. Погибший не являлся студентом учебного заведения.
В результате произошедшего учебный занятия в понедельник, 18 октября, было принято решение отменить. Нападавший был задержан, в настоящее время сотрудники правопорядка выясняют обстоятельства произошедшего.