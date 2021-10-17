Лос-Анджелес, США, 17 октября, 2021, 22:02 — ИА Регнум. Потоковый сервис HBO Max в рамках фестиваля DC Fandome 2021 объявил о решении выпустить продолжение сериалов «Роковой патруль» и «Титаны». Об этом 17 октября сообщает портал TVLine.

Компания DC Comics Логотип издательства комиксов DC Comics

Отмечается, что оба шоу DC будут продлены на четвёртые сезоны. Warner Bros. TV также выпустила краткий обзор финального эпизода третьего сезона «Титанов», премьера которого состоится 21 октября 2021 года.

Напомним, премьера «Титанов» состоялась 12 октября 2018-го на потоковом сервисе DC Universe, впоследствии сериал «переехал» на HBO Max. «Роковой патруль» ранее также сменил платформу и сейчас выходит на HBO Max.