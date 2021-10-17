Краснодар, 17 октября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с командой «Уфы» в домашнем матче одиннадцатого тура чемпионата России. Встреча, которая прошла 17 октября в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1.

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В составе хозяев поля мяч с пенальти забил Гжегож Крыховяк, у гостей голевыми действиями отметился Гамид Агаларов.

Отметим, что после одиннадцати матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. Футболисты «Уфы», в активе которых девять баллов, находятся на 16-й позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли «Нижний Новгород» в домашнем матче одиннадцатого тура чемпионата России. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:0.