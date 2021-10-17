Лос-Анджелес, США, 17 октября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Сериал «Пенниуорт» на основе комиксов DC продлили на третий сезон. Об этом 17 октября сообщает портал TVLine.

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Издание отметило, что проект «переедет» с канала Epix в онлайн-кинотеатр HBO Max. Ожидается, что первый эпизод продолжения поклонники шоу увидят в начале 2022 года.

Напомним, в центре повествования «Пенниуорта» находится бывший солдат британского спецназа и будущий дворецкий Бэтмена Альфред Пенниуорт. Премьера сериала состоялась 28 июля 2019 года, главную роль в нём исполняет Джек Бэннон («Игра в имитацию», «Озеро»).