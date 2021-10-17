Киев, 17 октября, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Возможность обмена депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на украинских граждан готовы рассмотреть власти Украины, если бы Россия подтвердила, что у политика есть российское гражданство. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV.

President.gov.ua Владимир Зеленский

По его словам, к Медведчуку применяется украинское законодательство, так как он является гражданином Украины.

«С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у Медведчука есть русское гражданство, … то тогда мы (власти Украины) бы с удовольствием … рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины», — сказал украинский лидер.

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук официально оспорил выдвинутые против него офисом генпрокурора Украины обвинения.