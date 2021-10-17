17 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили мнение Кремля о перспективах диалога между президентами России и Украины.

Тимур Кондратьев, , 23:22 — REGNUM Заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что особых перспектив для встречи президентов России и Украины не просматривается из-за действий Киева и того, что с главой Украины Владимиром Зеленским очень сложно говорить, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 17 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Украина и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

»Как можно говорить с человеком, если он фактически ничего там решать не может. Ему все приказы заокеанский хозяин отдаёт. Вот с ним мы и будем разговаривать», — отмечает Дмитрий Ю.

Многие пользователи пришли к выводу, что нет никакого смысла разговаривать с украинским президентом, потому что лично он вообще не влияет на украинскую политику. Кукловод находится за океаном, именно с ним и следует разговаривать, пишут граждане.

«Так Кремль и не разговаривает с бандеровским режимом Киева, только напрямую с его хозяевами. Недавно Нуланд приезжала порешать вопросы, её указания киевскому гауляйтеру прямые: Украине следует выполнять требования Минских соглашений, предоставить особый статус Донбассу. В противном случае они в Вашингтоне за себя не ручаются», — считает Владимир М.

Виктория Нуланд U.S. Department of State

Некоторые комментаторы отмечают, что нахождение Зеленского в кресле украинского президента, судя по всему, подходи к концу, и в связи с этим России нет смысла разговаривать с Киевом.

«Киев сам развязал войну с ДНР и ЛНР, а Зеленский продолжает угождать США и Европе, несмотря на интересы своего государства. Он марионетка, его скоро используют и выкинут окончательно. Зачем с такими хромыми утками вести диалог?» — задаётся вопросом Анатолий М.

Часть людей считает, что единственный путь к налаживанию диалога между Киевом и Москвой — это выполнение Украиной обязательств, взятых в рамках Минских соглашений.

«Зелю стоит ткнуть носом в Минские соглашения и поинтересоваться, где там записано, что должна делать Россия? Вот из-за подобного бреда никто среди российской власти и не хочет вести диалог с этими умалишёнными», — указывает Александр М.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Ряд пользователей указывает на то, попытки Киева выдвигать требования по поводу Минских соглашений выглядят глупыми, потому что наша страна не имеет к этому делу вообще никакого отношения.

«Интересный вопрос к украинцам: почему «агрессор» дальше линии «фронта» на Донбассе не продвигается, хотя по военному потенциалу уже чёрт знает когда должен и Киев и Львов взять со всеми прилегающими потрохами?! Странная какая-то «агрессия». Так что заканчивайте со своими глупостями, начинайте уже выполнять Минские соглашения. Тогда и разговаривать с вами наконец-то начнут», — пишет Влад Б.

Отдельные комментаторы отмечают, что российским властям пора сделать что-то серьёзное для того, чтобы люди в Донбассе перестали погибать от рук украинских военных преступников.

Минские соглашения по-украински Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну и кто Вас лично заставляет говорить с этим представителем правящего класса на Украине? Толку-то с этого? Как в Донбассе убивали наших людей, так и убивают. Не слова нужны, а дела скрупулёзно продуманные», — написал Сергей О.

Напомним, 17 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия» о том, что особых перспектив для встречи президентов России и Украины не просматривается из-за действий Киева и того, что с главой Украины Владимиром Зеленским очень сложно говорить.