Бухарест, 17 октября, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Российская команда Team Spirit заняла первое место на чемпионате The International 10 по игре Dota 2, который прошёл в Бухаресте. Трансляция финального матча прошла 17 октября на сайте сервиса Twitch.

Скриншот из игры Dota2

Team Spirit победила китайскую PSG. LGD со счётом 3:2 и, таким образом, получила награду в размере $18,2 млн. До финального матча команде проиграли коллективы Fnatic, OG, IG, Team Secret, а также киберспортсмены из российской Virtus.pro. В качестве капитана Team Spirit выступил Ярослав Найдёнов (Miposhka).

По итогам чемпионата второе место заняла PSG. LGD, третье — Team Secret, четвёртая, пятая и шестая позиции достались Invictus Gaming (Китай), Virtus.pro и Vici Gaming (Китай) соответственно.

Напомним, турнир Dota 2 The International 10 проходил в Бухаресте с 7 по 17 октября 2021 года. Общий призовой фонд соревнований составил $40 млн.