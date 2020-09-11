Баку, 17 октября, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что экономика страны преодолела последствия кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство АзерТАдж.

Ильхам Алиев

«Сегодня экономика Азербайджана восстановилась после пандемического кризиса. Показатели прошедших девяти месяцев позитивны: экономика выросла примерно на 5%, выросла промышленность. Не нефтяная промышленность, в свою очередь, выросла почти на 20%», — приводит агентство слова президента страны.

Власти Азербайджана прогнозируют, что рост ВВП страны к концу 2021 года останется на уровне 5%, в то время как в 2020 году рост был на уровне 4,3%.