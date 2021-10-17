Луганск, , 21:22 — REGNUM В Министерстве иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР) опровергли информацию о приостановке деятельность Луганского офиса Специальной мониторинговой группы (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщает RT.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Заявление было сделано после сообщения главы СММ ОБСЕ на Украине Яшара Халита Чевика о приостановке работы миссии по соображениям безопасности.

«Луганский офис не получал никаких указаний от руководства миссии и продолжает работать обычном режиме», — отметили в МИД ЛНР.

Напомним, 14 октября в Луганске заявили, что представитель республики Андрей Косяк был похищен диверсантами ВСУ в зоне разведения сил и средств у Золотого.