Луганск, 17 октября, 2021, 21:22 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Луганской Народной Республики (ЛНР) опровергли информацию о приостановке деятельность Луганского офиса Специальной мониторинговой группы (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщает RT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Заявление было сделано после сообщения главы СММ ОБСЕ на Украине Яшара Халита Чевика о приостановке работы миссии по соображениям безопасности.

«Луганский офис не получал никаких указаний от руководства миссии и продолжает работать обычном режиме», — отметили в МИД ЛНР.

Напомним, 14 октября в Луганске заявили, что представитель республики Андрей Косяк был похищен диверсантами ВСУ в зоне разведения сил и средств у Золотого.