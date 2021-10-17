Лос-Анджелес, США, 17 октября, 2021, 21:13 — ИА Регнум. В рамках фестиваля DC Fandome 2021 главные актёры будущего кинокомикса «Чёрный Адам» представили первый тизер-трейлер. Видео было опубликовано 17 октября на YouTube-канале IGN.

David Shankbone Дуэйн Джонсон

В первой части ролика Пирс Броснан («Доктор Фейт:»), Элдис Ходж («Человек-ястреб:») и Квинтесса Суинделл (Циклон) рассказали о своих впечатлениях о съёмках. Броснан, в частности, отметил, что он не может сравнить фильм «Чёрный Адам» ни с одним кинопроектом в своей карьере. Во второй части видео выступил исполнитель главной роли Дуэйн Джонсон, который заявил, что «был рождён для того, чтобы сыграть Чёрного Адама».

Премьера картины в США состоится 29 июля 2022 года. Её сюжет расскажет о Чёрном Адаме — суперзлодее из комикс-вселенной издательства DC и враге Супермена, который иногда выступает в комиксах в качестве антигероя. Снимает фильм режиссёр Жауме Кольет-Серра («Круиз по Джунглям», «Отмель»).