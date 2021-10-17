Белград, 17 октября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил о своих планах выступить в Государственной думе России во время своего визита в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Буду выступать в Государственной думе и на российском телевидении, впервые на русском языке», — приводит агентство слова Вучича.

Сербский лидер для этих целей регулярно занимается улучшением своего русского языка: занятия у Вучича проходят каждые два дня.

Напомним, ранее президент Сербии заявлял о своем намерении просить президента России Владимира Путина оставить в 2022 году нынешнюю закупочную цену на российский газ.