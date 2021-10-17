Москва, 17 октября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Актриса Юлия Пересильд, которая 17 октября вернулась на Землю с Международной космической станции (МКС), рассказала о самочувствии.

Пресс-служба кинофестиваля «Короче» Юлия Пересильд

«Это как будто состояние, противоположное невесомости, — сказала она RT. — Если в невесомости ты чувствуешь себя пушинкой, то здесь всё очень тяжёлое, голова очень тяжёлая, руки, ноги, всё немножко кружится».

Как передавало ИА REGNUM, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, которые пробыли на МКС с 5 по 17 октября, снимали эпизоды для художественного фильма «Вызов».