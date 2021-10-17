Лос-Анджелес, США, 17 октября, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Студия DC показала на фанатском фестивале DC Fandome 2021 трейлер кинокомикса «Шазам! Ярость богов». Ролик был опубликован 17 октября на YouTube-канале One Media.

Цитата из к/ф «Шазам!». реж. Дэвид Ф. Сандберг. 2019. США «Шазам!»

Авторы картины показали, как проходили съёмки. В кадре, в частности, появляются актрисы Люси Лью и Хелен Миррен, которые сыграют злодеек. Закари Ливай, исполняющий роль «супергеройской» старшей версии подростка Билли Бэтсона (Ашер Энджел), сказал, что на съёмках царило «веселье», и дал понять, что что поклонникам кинокомиксов понравится то, что они увидят.

Напомним, съёмки сиквела «Шазама» завершились в августе 2021 года, премьера запланирована на 2 июня 2023-го. Снимает фильм режиссёр Дэвид Сандберг.