Вашингтон, 17 октября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Экстрадированный из Кабо-Верде в США гражданин Венесуэлы Алекс Сааб предстанет перед судом штата Флорида. Об этом сообщает ТАСС.

bykst Суд. США

«Я могу подтвердить, что Алекс Сааб был экстрадирован из Кабо-Верде в США вчера (в субботу — прим. ИА REGNUM), чтобы предстать перед судом по предъявленным ему в июле 2019 года обвинениям в Южном округе Флориды», — приводит агентство слова представителя прокуратуры американского штата Флорида Марлин Родригес.

Сааб обвиняется в легализации денежных средств, полученных незаконным путем. По словам Родригес, экстрадиция была осуществлена в соответствии с законами Кабо-Верде.