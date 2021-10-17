Тбилиси, 17 октября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который ранее объявил голодовку, сложно ходить, у него слабость и бледность. Об этом, как передает Грузия Online, сообщил 17 октября личный врач политика Николоз Кипшидзе, который ранее навестил его в тюрьме.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По его словам, консилиум врачей в связи с состоянием здоровья Саакашвили, возможно, потребуется созвать раньше вторника, 19 октября.

«Мой совет и рекомендация, чтобы этот консилиум состоялся раньше, чем во вторник, врачи должны сказать, что нам делать дальше, — сказал Кипшидзе. — Необходимо ли перевести его в госпиталь, какие минералы должны дать, или что следует перелить».

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября народный депутат Верховной рады Украины от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вскоре может быть госпитализирован.