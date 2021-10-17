Лос-Анджелес, США, 17 октября, 2021, 20:18 — ИА Регнум. В рамках фанатского фестиваля DC FanDome 2021 студия DC показала новый трейлер кинокомикса «Бэтмен», который снимает режиссёр Мэтт Ривз. Ролик был опубликован 17 октября на YouTube-канале портала Screen Rant.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

В ролике присутствует много новых сцен, авторы картины также показали основных героев и раскрыли часть сюжета. Они дали понять, что в центре внимания будет находиться конфликт Бэтмена и Загадочника, роль которого исполнит Пол Дано («Нефть», «Человек — швейцарский нож»). Несмотря на то, что злодей окажется за решёткой, он продолжит контролировать ситуацию и манипулировать супергероем, из-за чего Бэтмен окажется в непростой ситуации.

В трейлере также появились Зои Кравиц в образе Женщины-кошки и Энди Серкис, исполняющий роль дворецкого Бэтмена Альфреда Пенниуорта. Зрители также могут видеть в кадре Пингвина, в котором из-за «тяжёлого» грима с трудом можно узнать Колина Фаррелла.

Напомним, премьера кинокомикса запланирована на 3 марта 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что режиссёр Кристофер Нолан, снявший фильмы «Бэтмен: Начало», «Тёмный рыцарь» и Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» похвалил Мэтта Ривза и Роберта Паттинсона, который исполнит в новом «Бэтмене» главную роль.