Дамаск, 17 октября, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Малая группа конституционного комитета Сирии (ККС) начнет разработку проекта конституционной реформы в стране. Об этом сообщил специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Два сопредседателя группы согласились, что мы не только займемся подготовкой конституционной реформы, но мы также начнем разработку проекта конституционной реформы», — отметил дипломат во время брифинга, прошедшего в Женеве.

Педерсен провел переговоры с представителями сторон конфликта в Сирии, отметив, что дискуссии были откровенными и серьезными.

Напомним, последний раунд переговоров по Сирии прошел в январе 2020 года. Он закончился безрезультатно.