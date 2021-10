17 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Игорь Юдкевич, , 22:37 — REGNUM Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале 17 октября поделился своими соображениями по поводу бедственного состояния Нобелевской премии мира, которую удалось дискредитировать, вручая таким «видным борцам за мир», как Михаил Горбачев или Барак Обама. Такие политики, виновные в чудовищных последствиях своих решений, никак не могут считаться соответствующими высокому званию лауреата премии, присуждаемой «тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив», как сказано в самом завещании учредителя премии Альфреда Нобиля. Тем не менее, считает Вячеслав Володин, престиж Нобелевской премии мира можно было бы вернуть, если добавить к ней возможность «переоценки» с последующим отзывом обратно. Действительно, наобещал какой-нибудь политик, что его действия будут развивать мирные инициативы, получил за обещания Нобелевскую мира, а результатом его действий стала война. В исполнении Барака Обамы весь мир такой трюк уже наблюдал. И было бы справедливо, чтобы под давлением неопровержимых фактов Б. Обама покаялся за свои преступные решения или хотя бы Нобелевский комитет лишил его премии, не дожидаясь его покаяния. То же относится и к Михаилу Горбачеву. Да что там, имея такой механизм принятия решений, можно было бы подстраховаться и на случай, если и некоторые из естественнонаучных Нобелевских премий окажутся всего лишь определенным идеологическим маневром, а не признанием серьезного научного прорыва. Впрочем, Нобелевская премия мира, конечно, важнее, и вот почему. Пусть даже о победе того или иного кандидата на Нобелевскую по естественным наукам иногда говорят, что здесь играет свою роль конъюнктура текущего момента (как с климатом, например), сами по себе яркие исследования могут сыграть роль в прогрессе науки. Как ступень для того, чтобы идти дальше вверх, ведь хорошая ошибочная теория, пока ученые ищут, как с ней справиться, поистине служит источником всепланетной генерации идей.

Нобелевская медаль U.S. National Archives

Барак Обама получает Нобелевскую премию мира. 2008 White House

А вот с тем, как измерять успехи на пути к миру, творится серьезная беда. Нет, «добро и зло местами не поменялись», как сказал замечательный персонаж знаменитого сказочника Толкина. Только вот идеологическое безумие Запада дошло до предела, за которым под предлогом «борьбы за демократию, права и счастье» США и их союзники начнут (а местами уже начали) применять открыто экстремистские методы. Организована не просто «лестница, ведущая вниз», но настоящий траволатор в инферно. Хотя и в эпоху противостояния с СССР и странами соцлагеря враждующие стороны позволяли себе многое, особенно на поле пропаганды. Но и тогда оставалось что-то неприкосновенное, некий заповедник правды, где можно было обсуждать что-либо всерьез, соглашаясь, споря и оценивая объективные факты. Теперь же США всерьез уверены, судя по всему, что как минимум про идеологию и свободный выбор им и поговорить-то не с кем. Правдой теперь должно быть то, что нравится хозяевам Запада, и точка. Тут, кстати, неудивительно, что по швам то тут, то там трещат международные институты, которые создавались с целью улучшения взаимопонимания между странами с различной историей, культурой и цивилизационной принадлежностью. Тот же спорт, да и не только он. «Now there is no culture, no more civilization…» («теперь нет ни культуры, ни цивилизации») — написал Виктор Пелевин, желая описать «райское» состояние России 90-х, в которой наконец-то закончился конфликт между культурой и цивилизацией. Но теперь эта шутка лучше подходит к проекту того мира, который США хотят заставить принять весь остальной мир. В этом смысле особо яркие эксцессы, вроде присуждения Нобелевской премии мира людям, чьими стараниями были убиты, искалечены, потеряли здоровье пусть даже сотни тысяч или миллионы других людей, лишь шаги к продвижению в «Новый прекрасный мир» по-американски. Китай, конечно, предлагает иной путь, мол, давайте учитывать исторические и ментальные особенности всех народов, и будет у нас на планете полный мультелатерализм и справедливость. Но на основании «превращенных форм», произвольных правил, в которые стараниями Запада и тех, кто ему поверил, превращаются международные нормы, китайские благопожелания, прекрасные сами по себе, воплотить вряд ли удастся. Что же делать?

Комната заседаний норвежского Нобелевского комитета Hans A. Rosbach

Конечно, из «превращенных форм» надо бежать, и Нобелевская премия мира здесь не последняя по важности, но не единственная зацепка. Было бы удобно, конечно, если возможно было бы сегодня отозвать Нобелевскую мира у Горбачева, а завтра, глядишь, и распад СССР признать величайшей геополитической катастрофой на международном уровне. Пока что ситуация, скорее, выглядит так, что придется пройти всю дорогу самостоятельно, собирая по пути ту правду, которая была отброшена из соображений «политического реализма» или желания «улучшить отношения с нашими зарубежными партнерами». И хорошо бы иметь уверенность, готовы ли страна, руководство и небезразличные граждане начать поднимать с колен сам принцип объективного взгляда на мир, столь грубо попранный в последнее время. Если да, то, похоже, предстоит нелегкая, но почетная миссия с надеждой на успех. Если же ограничиться Нобелевкой мира, то лучше и не затеваться. Или «главное ввязаться в бой, а там будет видно?»