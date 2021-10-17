Донецк, 17 октября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) остались без электроэнергии жители поселков Верхнеторецкое и Красный Партизан. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 17 октября представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

Уточняется, что украинские силовики вели огонь по населенным пунктам из крупнокалиберных пулеметов.

«Попытки Донецкой Народной Республики в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной», — отметили в представительстве.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что в окрестностях города в результате обстрела со стороны представителей ВСУ повреждена электрическая подстанция.