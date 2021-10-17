Москва, 17 октября, 2021, 19:29 — ИА Регнум. 17 октября в Москву прибыл начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери. Об этом сообщает агентство IRNA.

Agroinfo.com Флаги России и Ирана

В сообщении отмечается, Багери, который пробудет в России четыре дня, проведет встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а также с высокопоставленными представителями российской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, 14 октября начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери встретился с главнокомандующим ВМС Пакистана в Исламабаде.