Дамаск, , 19:25 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад провёл переговоры со спецпредставителем президента России по САР Александром Лаврентьевым и замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым, сообщает SANA.

Башар Асад Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным агентства, стороны обсудили направления сотрудничества между двумя странами как в сфере борьбы с терроризмом, так и в коммерческой сфере и экономической области.

«Лаврентьев и Вершинин подчеркнули, что этот визит проходит согласно указаниям президента России Владимира Путина для укрепления этого сотрудничества и расширения работы с Сирией во всех областях и на всех уровнях», — пишет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября заместители министров иностранных дел России и Ирана Сергей Вершинин и Али Асгар Хаджи обсудили ситуацию в Сирии.

В переговорах со стороны России участвовал также спецпредставитель президента России по урегулированию ситуации в Сирии Александр Лаврентьев.

Читайте также: Замглавы МИД РФ обсудил с иранским коллегой ситуацию в Сирии