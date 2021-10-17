Дамаск, 17 октября 2021, 19:25 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад провёл переговоры со спецпредставителем президента России по САР Александром Лаврентьевым и замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым, сообщает SANA.
По данным агентства, стороны обсудили направления сотрудничества между двумя странами как в сфере борьбы с терроризмом, так и в коммерческой сфере и экономической области.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября заместители министров иностранных дел России и Ирана Сергей Вершинин и Али Асгар Хаджи обсудили ситуацию в Сирии.
В переговорах со стороны России участвовал также спецпредставитель президента России по урегулированию ситуации в Сирии Александр Лаврентьев.
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