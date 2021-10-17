Самара, 17 октября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Футболисты самарских «Крыльев Советов» на своем поле обыграли «Нижний Новгород» в матче одиннадцатого тура чемпионата России. Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 2:0.

José Goulão Футбол

Героем встречи в составе хозяев поля стал Владислав Сарвели, который отметился дублем.

Отметим, что после одиннадцати матчей в чемпионате России «Крылья Советов» пока занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. Футболисты «Нижнего Новгорода», в активе которых 14 баллов, находятся на десятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября екатеринбургский «Урал» проиграл московскому ЦСКА в домашнем матче одиннадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на стадионе «Екатеринбург-Арена» в Екатеринбурге, завершилась со счетом 0:1.