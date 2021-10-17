Оренбург, 17 октября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области 16 октября выявили 395 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 10,1% являются несовершеннолетними. 5,6% находятся в возрасте старше 80 лет, 11,1% — в возрасте от 70 до 79 лет, а 23,8% — от 60 до 69 лет.

Всего в регионе зарегистрировано уже 83 690 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 71 915 граждан. Скончались от COVID-19 уже 2290 пациентов.