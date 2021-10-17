Анкара, 17 октября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Самолеты, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Jerry Gunner Истребитель F-16 ВВС Турции

В сообщении турецкого оборонного ведомства говорится, что военная операция, в ходе которой были нейтрализованы трое боевиков, проведена в районе Кандиль.

«Трое террористов … были нейтрализованы в ходе воздушной операции», — отмечается в сообщении.

Напомним, деятельность РПК запрещена в Турции, так как члены организации сражаются за право создания собственной автономии в рамках государства.