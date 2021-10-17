Жителей Москвы предупредили о «погодной лихорадке»
Москва, 17 октября, 2021, 18:45 — ИА Регнум. В центральных регионах России на следующей неделе ожидается «погодная лихорадка», температура будет постоянно меняться от +6 до +14 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в понедельник, 18 октября, воздух прогреется до +4…+9 градусов, 19 октября днем температура будет колебаться от +1…+6 градусов. При этом может начаться небольшой снег, уточнил он.
В конце предстоящей недели температура будет колебаться от +9…+14 градусов, ожидаются дожди.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тишковец сообщил, что первый снег может выпасть в Центральной России в начале следующей недели.
Согласно прогнозу, во вторник, 19 октября, в тыловой части североатлантического циклона произойдет полярное вторжение, из-за чего ощутимо похолодает. Ночью столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, а днем не поднимутся выше +3…+8 °C.