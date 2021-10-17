Вашингтон, 17 октября 2021, 18:35 — REGNUM В США выписан из лечебного учреждения бывший президент страны Билл Клинтон, госпитализированный ранее с диагнозом «сепсис». Об этом 17 октября сообщил его представитель Анхель Уренья со ссылкой на представителей медцентра UC Irvine.
«Клинтон был сегодня (17 октября) выписан из медицинского центра UC Irvine, — привел он на своей странице в соцсети Twitter заявление врачей. — Температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались».
В заявлении отмечается, что политик завершит курс антибиотиков в своем доме в Нью-Йорке.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава Белого дома США Билл Клинтон был госпитализирован в местную больницу с диагнозом «сепсис».