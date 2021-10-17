Вашингтон, , 18:35 — REGNUM В США выписан из лечебного учреждения бывший президент страны Билл Клинтон, госпитализированный ранее с диагнозом «сепсис». Об этом 17 октября сообщил его представитель Анхель Уренья со ссылкой на представителей медцентра UC Irvine.

Билл Клинтон Usatoday.com

«Клинтон был сегодня (17 октября) выписан из медицинского центра UC Irvine, — привел он на своей странице в соцсети Twitter заявление врачей. — Температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались».

В заявлении отмечается, что политик завершит курс антибиотиков в своем доме в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава Белого дома США Билл Клинтон был госпитализирован в местную больницу с диагнозом «сепсис».