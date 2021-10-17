Ясиноватая, ДНР, 17 октября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. В окрестностях Ясиноватой в результате обстрела со стороны представителей вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждена электрическая подстанция. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 17 октября глава администрации города Дмитрий Шевченко журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«В результате обстрела снова повреждена подстанция «Раздольная», обеспечивающая электричеством несколько населенных пунктов Ясиноватского района, — отметил он. — Обстрел продолжается».

По его словам, жителям населенного пункта Верхнеторецкое необходимо «соблюдать осторожность».

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко сообщил журналистам, что при проведении инженерных работ для маскировки военной техники в Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, подорвавшись на украинских боеприпасах.