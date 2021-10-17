Москва, 17 октября 2021, 18:21 — REGNUM Американская журналистка телеканала CNBC Хедли Гэмбл игнорировала переводчика во время беседы с президентом России Владимиром Путиным, сообщил российский журналист Павел Зарубин.
Беседа с главой российского государства состоялась в рамках пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». Американская журналистка задала Путину ряд вопросов, в том числе касающихся экспорта российской энергетики на западный рынок.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер рассказал в интервью Гэмбл, что он еще не принял решение о выдвижении своей кандидатуры на новый срок президентства.
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