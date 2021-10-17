Курган, 17 октября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. В Курганской области 16 октября обнаружили ещё 178 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

61 новый случай выявили в Кургане. Также они зафиксированы в Шадринске и ряде других муниципалитетов.

С начала пандемии в Зауралье обнаружили уже 36 213 носителей коронавируса.