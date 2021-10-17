Тюмень, 17 октября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. На птицефабрике «Боровская» в Тюменской области идёт утилизация поголовья птицы. Об этом сообщил журналистам генеральный директор организации Евгений Несват.

ru.torange.biz Птичий грипп

Речь идёт о производственных цехах и цехе выращивания. Порядка 200 сотрудников размещены в цехах. Их снабдили раскладушками, постельным бельём, кроватями и трёхразовым питанием.

«Сейчас, исходя из скорости утилизации, решается вопрос о вахте», — отметил руководитель. И добавил, что сотрудники провакцинированы, а для профилактики им вручили противовирусные препараты.

Как сообщало ИА REGNUM, на птицефабрике обнаружили птичий грипп. В связи этим в двух населённых пунктах Тюменского района введён режим ЧС.