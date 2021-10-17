Москва, 17 октября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Гибель четырёх граждан России в Албании подтвердило российское посольство. Об этом 17 октября говорится в сообщении МИД РФ в Telegram.

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«Посольство РФ в Албании подтверждает факт гибели четырех российских граждан … в отеле в районе г. Кавая, — говорится в сообщении. — Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего».

Отмечается, что российская сторона рассчитываем на тщательное расследование в Албании причин смерти соотечественников.

Как сообщало ИА REGNUM, тела четырех туристов обнаружили в гостинице на западе Албании.

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