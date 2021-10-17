Ханты-Мансийск, 17 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В Югре 16 октября обнаружили ещё 232 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Новые случаи зарегистрировали в 20 муниципалитетах региона. Больше всего их в Сургуте — 83. У 200 пациентов диагностировали ОРВИ, а ещё у 32-х — пневмонию.

С начала пандемии в Югре выявили уже 78 648 случаев заражения. Вылечился 74 351 человек, а от COVID-19 скончались 1198.