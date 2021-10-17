Салехард, 17 октября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО 16 октября обнаружили ещё 122 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

С начала пандемии в регионе выявили уже 52 332 заразившихся. Из них 7699 — на месторождениях и производственных объектах. 813 граждан госпитализированы. Из них в тяжёлом состоянии находятся 106 граждан. 16 подключены к аппаратам ИВЛ.

49 919 граждан вылечились. А ещё 720 скончались от COVID-19.