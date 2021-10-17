Луганск, 17 октября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. При проведении инженерных работ для маскировки военной техники в Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, подорвавшись на украинских боеприпасах. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил 17 октября официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко журналистам.

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«Из-за нарушения требований безопасности сегодня двое боевиков 24-й бригады подорвались на своих же боеприпасах при проведении инженерных работ по углублению окопов для военной техники», — отметил он.

Филипоненко уточнил, что в результате подрыва один боевик ВСУ погиб, второй — получил ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября Народная милиция ЛНР провела учения инженерно-саперных подразделений республики.