В ЛНР сообщили о гибели бойца ВСУ при маскировке военной техники
Луганск, 17 октября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. При проведении инженерных работ для маскировки военной техники в Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, подорвавшись на украинских боеприпасах. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил 17 октября официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко журналистам.
«Из-за нарушения требований безопасности сегодня двое боевиков 24-й бригады подорвались на своих же боеприпасах при проведении инженерных работ по углублению окопов для военной техники», — отметил он.
Филипоненко уточнил, что в результате подрыва один боевик ВСУ погиб, второй — получил ранения.
Как передавало ИА REGNUM, 16 октября Народная милиция ЛНР провела учения инженерно-саперных подразделений республики.