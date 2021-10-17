Вашингтон, , 17:32 — REGNUM Глава Пентагона Ллойд Остан в ходе визита на Украину и в Грузию напомнит этим странам, что двери Североатлантического альянса для них открыты. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

«Остин подчеркнёт как в Грузии, так и на Украине, что дверь в НАТО открыта, и призовёт эти страны сделать изменения, необходимые для того, чтобы они соответствовали требованиям членства в оборонном альянсе», — сообщает пресс-служба ведомства.

В Пентагоне добавили, что Соединенные Штаты укрепляют суверенитет стран, «которые находятся на передовом крае российской агрессии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Грузии заявляли, что Тбилиси остаётся «верным союзником» Вашингтона. В Грузии ожидают, что укрепление отношений с США будет способствовать интеграции Грузии в НАТО.

Напомним, ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что готовится поездка Остина на Украину, в Грузию и в Румынию. Дата поездки не была названа.