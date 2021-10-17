Новосибирск, 17 октября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В Новосибирской области средние потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделияпостоянно растут. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Хлеб

«Если в конце 2015 года цена на хлеб ржаной и ржано-пшеничный держалась на уровне 63,11 руб. за килограмм, то к концу 2020 года выросла до 75,39 рубля за килограмм», — уточнил региональный орган статистики.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирскойобласти в 2020 году было произведено173, 2 тыс. тонн хлеба и хлебобулочныхизделий, включая полуфабрикаты — на 6% больше, чем годом ранее.