Новосибирск, 17 октября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В Новосибирскойобласти в 2020 году было произведено173, 2 тыс. тонн хлеба и хлебобулочныхизделий, включая полуфабрикаты. Это на 6% больше, чем годом ранее, сообщил Новосибирскстат.

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«Новосибирская область является лидером по производству хлебобулочной продукции в Сибирском федеральном округе — на её долю приходится 27% от общего объёма хлеба, произведенного в Сибирском федеральном округе», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что каждый житель региона в среднем за год съедает 125 кг хлебных продуктов. Это на30% больше рациональных норм потребления пищевых продуктов, утвержденныхМинистерством здравоохранения РФ. При этомчетвертый год подряд уровень потребления этого продуктаостаётсянеизменным.