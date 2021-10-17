Екатеринбург, 17 октября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Урал» на своем поле проиграл московскому ЦСКА в матче одиннадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 17 сентября на стадионе «Екатеринбург-Арена» в Екатеринбурге, завершилась со счетом 0:1.

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Героем встречи в составе гостей стал Чидера Эджуке, который забил единственный мяч на 52-й минуте.

Отметим, что после одиннадцати матчей в чемпионате России московский ЦСКА пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Футболисты «Урала», в активе которых девять баллов, находятся на 14-й позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября футболисты тульского «Арсенала» на своем поле обыграли санкт-петербургский «Зенит» в матче одиннадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла 16 октября на стадионе в Туле, завершилась со счетом 2:1.