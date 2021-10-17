Москва, , 17:08 — REGNUM Съемочная команда предстоящего фильма «Вызов» вернулась на Землю. Приземление первого в мире «киноэкипажа» приветствовала рок-группа «Земляне». Ради этого события к родному коллективу присоединился легендарный гитарист Игорь Романов.

«Земляне» приветствовали возвращение первого «киноэкипажа» на Землю Фото личного фотографа группы

В воскресенье, 17 октября, космонавта Олега Новицкого, актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко эвакуировали из спускаемого аппарата корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»). Трансляцию этого события вели на официальном сайте Роскосмоса.

Группу встречали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, спасатели, врачи и другие специалисты. Однако самым приятным сюрпризом для зрителей, которые в прямом эфире следили за завершением миссии, стало выступление «Землян».

Пока капсула с участниками первого в своем роде «космического» фильма спускалась на Землю, один из самых любимых коллективов вживую исполнял «Траву у дома». Еще до 2009 года, когда она официально стала гимном российской космонавтики, ее прочно ассоциировали с внеземными полетами.

Музыканты устроили концерт на площадке ВДНХ у ракеты «Восток». На фоне уникального события с «Землянами» воссоединился гитарист Игорь Романов.

Он признался, что не мог пройти мимо работы над проектом «Вызов» и пропустить возвращение съемочной группы из космоса. Ради этого он и Владимир Киселев объединили свои силы и устроили праздник для давних фанатов и тех, кто следит за съемками первой внеземной картиной.

«Земляне» приветствовали возвращение первого «киноэкипажа» на Землю Фото личного фотографа группы

«Ради этого полёта мы объединились с Володей Киселёвым — не смогли остаться в стороне. Это по-настоящему исторический момент. Первый Канал в космосе! Ребята, спасибо вам за толчок к нашему воссоединению. Мы здесь, так как не могли остаться в стороне. С нашей песней экипаж улетел и с ней приземлился», — сказал он.

Шипенко стал первым в мире автором, который решился на съемки фильма на настоящей космической станции. По сюжету врач (Пересильд) летит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту. «Вызов» — совместная работа Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.