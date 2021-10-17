Новосибирск, 17 октября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области по состоянию на 1 января 2021 года общая протяженность сетиавтомобильных дорог общего пользования составила28282,5 км. Об этом сообщил Новосибирскстат.

(сс) Angus MacRae Автомобильная дорога

«Их них: 804,4 км (2,8% от общей протяженности дорог) — дороги федерального значения; 12 730,6 км (45% от общей протяженности дорог) — дороги регионального или межмуниципального значения; 14 747,5 км (52,2% от общей протяженности дорог) — дороги местного значения», — уточнил региональный орган статистики.

Среди муниципальных образований региона наибольшая протяженность дорог местного значения сосредоточена в Новосибирске - вся улично-дорожная сеть составила 3430,7 км и за 2020 год увеличилась на 4%.