Кемерово, 17 октября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. В Кемерове по последним данным от коронавируса вакцинировался 189 401 человек, в том числе 47 342 человека — в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщила мэрия города.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«Поставить прививку от новой коронавирусной инфекции может любой желающий в возрасте от 18 лет. Наличие противопоказаний определяет врач на приёме перед вакцинацией. Записаться можно по номеру 122, а также в регистратуре поликлиники», — напомнили в администрации муниципалитета.

Отмечается, что QR-код о вакцинации, перенесённом COVID-19, а также результаты ПЦР-теста можно получить на портале Госуслуг, в приложениях «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП Коронавирус».